Песков назвал американских послов «заядлыми рэкетирами» Песков сравнил действия американских послов в отношении российского бизнеса с рэкетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Американские послы стремятся оказать давление на решение иностранных компаний, которые интересуются российской экономикой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По его мнению, такие шаги сравнимы с действиями «заядлых рэкетиров».

Во всех странах работают американские послы, которые, как такие, знаете, заядлые рэкетиры, которых мы хорошо помним по нашей истории начала 1990-х годов, вот американские послы, как эти заядлые рэкетиры, ходят по этим компаниям и угрожают им смертным судом, если кто-то будет проявлять интерес к российской экономике, — сказал он.

Песков ранее указал, что многие западные компании готовы вернуться в Россию при первой же возможности. Он подчеркнул, что сделать это будет с каждым днем сложнее, потому что «образовавшийся вакуум» заполнятся другими компаниями.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, позволяющий торговым сетям приобретать или арендовать площади компаний, покинувших российский рынок. Документ регламентирует сделки касательно приобретения и аренды торговых объектов, которые заключены в период с 15 июня по 31 декабря 2022 года.