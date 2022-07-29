Песков напомнил условия вывоза зерна с Украины Песков призвал увязать вывоз зерна с Украины и снятие санкций с российского продовольствия

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Загрузка зерна в трюмы морского грузового судна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забывать о взаимной увязке вывоза зерна из украинских портов и по снятию санкций в отношении российского зерна, удобрений и других аналогичных товаров. По его словам, которые приводит ТАСС, также необходимо обдумать недавнюю инициативу ООН о публикации текста соглашения по экспорту зерна.

Здесь нужно <...> не забывать, конечно, про взаимную увязку механизма по вывозу [зерна] из украинских портов и по разблокированию косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки наших зерна, удобрений и других аналогичных товаров, — сказал Песков.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Также стало известно, что договоренности по экспорту зерна с Украины предусматривают перевозку по морю удобрений. В ходе отправки с Украины первого судна наблюдатели от ООН и Турции будут находиться в порту Одессы. Будут также проводиться инспекции всех судов, которые направляются на Украину, чтобы избежать контрабанды оружия. Проверки собираются организовать на территории Турции.