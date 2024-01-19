Песков рассказал о крещенской традиции Путина Песков: по традиции Путин окунулся в прорубь на Крещение

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства ежегодно таким образом отмечает христианский праздник.

Да, традиционно он это делал по случаю Крещения, — ответил на соответствующий вопрос Песков.

Впервые в Кремле рассказали о традиции российского лидера окунаться в прорубь на Крещение в 2018 году. Тогда Песков отметил, что Путин на протяжении нескольких лет участвует в крещенских купаниях.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов выразил мнение, что Крещение Господне необходимо сделать праздничным выходным днем. По его словам, это позволит россиянам запастись святой водой, принять участие в крещенских православных таинствах, посетить всей семьей храм, а также изучать творения святых отцов.

Депутат добавил, что вера в Бога и сохранение единства страны отражены в Конституции, а Крещение Господне — это основа духовного единства славянских народов. Он отметил, что на протяжении многих веков православие формировало культуру русского народа, участвовало в развитии искусства и формировании государственности. Кроме того, по мнению Гаврилова, Крещение Господне принесло изменения и в институт семьи.