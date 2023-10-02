Песков напомнил Молдавии о задолженности перед «Газпромом»

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Дмитрий Песков

Диалог между Молдавией и компанией «Газпром» должен сохраняться, так как у страны есть задолженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Таким образом он прокомментировал отказ Молдавии от закупок газа у российской компании. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время представители Кишинева и «Газпрома» продолжают поддерживать контакты.

Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между «Газпромом» и Молдавией. Тем более у молдавской стороны есть долги. <...> Этот диалог должен продолжаться, — заявил он.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что спотовый рынок в своем текущем виде отличается большой переменчивостью. Поэтому правительство Молдавии может в конечном счете купить газ, который окажется российским по происхождению. Цены на такой газ также могут постоянно меняться.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что страна отказывается от закупок газа у «Газпрома», так как нашла альтернативные источники для получения голубого топлива. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетики Игоря Ананских, Кишинев обманывает собственных граждан, так как альтернативные источники газа лягут тяжелым бременем как на них, так и на всю экономику страны.