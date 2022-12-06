Песков: на заседании СПЧ с Путиным возможность высказаться будет у всех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин 7 декабря проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), на котором каждый его участник будет иметь возможность высказаться, заявил в беседе с ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что часть встречи традиционно пройдет без прессы, однако потом она может быть опубликована.

Всегда все могут высказаться, абсолютно, — сказал Песков.

Встреча пройдет в онлайн-формате. Также Песков затруднился сказать, будет ли в ходе встречи выступать режиссер Александр Сокуров, являющийся членом СПЧ.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предположил, что в ходе предстоящей встречи правозащитников с главой российского государства на первое место выйдут вопросы, связанные со спецоперацией. Он пояснил, что в составе совета много людей, которые занимаются данной тематикой.

В середине ноября Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека, исключив из него десять человек и добавив десять новых. В число новых членов вошли военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.