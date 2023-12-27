Песков: на Западе стали понимать, что деньги для Украины разворовываются Песков: жители Европы и США стали понимать, что деньги для Киева разворовываются

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Жители Европы и США стали осознавать, что существенная часть денег, выделяемых на поддержку Украины, разворовывается, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такое положение вещей едва ли понравится западным налогоплательщикам.

Европейцы и американцы прекрасно понимают уровень коррупции. Они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается. Это понимает и руководство тех стран, которые выделяют деньги, а главное, что это постепенно доходит, и дойдет потом еще полнее, до налогоплательщиков тех стран. Вряд ли им это понравится, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что западная помощь не повлияет на ход спецоперации. Песков подчеркнул, что для России главная цель — достигнуть поставленных задач.

Поменять ход событий на специальной военной операции эти деньги не могут. <...> Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами, — уточнил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвида Кэмерона о планах королевства сохранить помощь Украине на прежнем уровне является «абсолютно безумным». Она отметила, что такая позиция бьет по интересам Лондона.

Вместе с тем газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовит запасной план помощи Украине на сумму до €20 млрд за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана. Согласно этому плану, члены ЕС возьмут на себя обязательства перед бюджетом Содружества, вследствие чего у Еврокомиссии появится возможность занять €20 млрд для Киева.