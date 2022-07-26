Песков: Москва примет контрмеры на отказ россиянам в шенгенских визах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае отказа гражданам России в шенгенских визах Москва отреагирует контрмерами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что Европа не станет лишать россиян виз, сообщает РИА Новости.

Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. <...> Конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо, — сказал Песков.

Ранее глава консульского департамента МИД Иван Волынкин рассказал, что ведомство внимательно отслеживает раздающиеся в Европе призывы о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. По его словам, реализация такого сценария не исключена, если консульские связи со странами Шенгенского соглашения продолжат ухудшаться. Он добавил, что в этом случае российская сторона будет стараться выстраивать визовое взаимодействие с отдельными договороспособными странами.