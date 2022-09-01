Песков: Москва опасается провокаций в ходе визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС Песков: Киев продолжает варварские обстрелы ЗАЭС во время визита экспертов МАГАТЭ

Фото: ROMAN PILIPEY/EPA/TASS

иссия Международного агентства по атомной энергии

Россия опасается провокаций со стороны Украины во время визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Киев всячески пытается дестабилизировать ситуацию в районе атомной станции.

Мы опасаемся провокаций с украинской стороны. Не прекращаются варварские и провокационные обстрелы. Мы видим попытки [Киева] дестабилизировать ситуацию, — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы эксперты из МАГАТЭ прибыли на территорию ЗАЭС.

Мы ждем эту миссию и готовы взаимодействовать, и мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию, — добавил пресс-секретарь президента.

Специалисты из МАГАТЭ намерены ознакомиться с работой станции на подконтрольной РФ территории Запорожской области. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН. Делегацию МАГАТЭ возглавляет глава агентства Рафаэль Гросси. В состав экспертной группы также вошли специалисты из разных стран.

Ранее агентство Reuters сообщило, что украинская сторона задержала автоколонну миссии МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС. Эксперты прибудут на объект на три часа позже. Отмечается, что автоколонна находится на украинском контрольно-пропускном пункте (примерно в 20 км от линии фронта) и ждет, когда ситуация вблизи ЗАЭС станет более безопасной.