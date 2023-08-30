В Кремле глубоко озабочены ситуацией в Габоне

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Российские власти внимательно наблюдают за развитием ситуации в Габоне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, происходящее в африканской стране вызывает у Москвы глубокую озабоченность.

Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти. По сообщениям французских СМИ, в настоящее время на улицах Либревиля слышны выстрелы. В стране введен комендантский час, доступ к интернету заблокирован.

На прошедших в Габоне выборах одержал победу действующий глава государства Али Бонго Ондимба. Его переизбрание на пост главы государства поддержали около 64% избирателей. Однако военные недовольны результатами голосования.

В конце июля военные Нигера объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и ввели на территории государства комендантский час. Все государственные учреждения временно прекратили свою работу. Позднее в стране было сформировано новое правительство.