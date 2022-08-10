Песков: многие страны переходят грань разумного в отрицании России

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Дмитрий Песков

Многие страны, отрицающие Россию, переходят грань разумного, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, отрицать РФ невозможно, это то же самое, что и отрицать композитора Чайковского.

Действительно мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Чайковского — нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно. Можно ли отрицать те награды, которые заработали спортсмены, которые выступали, кстати, за ту же Литву, которые делали так, чтобы флаг Литвы поднимался? Тоже невозможно, — заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом он прокомментировал решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году, за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Ранее Песков заявил, что изолировать Россию не получится, этот процесс абсолютно бесперспективным. Это было ответом на призывы президента Украины Владимира Зеленского к другим странам запретить россиянам въезд в Европу.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, рассказавшего об изоляции России на саммите «Большой двадцатки» на Бали. Дипломат считает, что Блинкен сам просит лидеров других стран оградить российскую сторону от контактов на грядущем саммите «Группы двадцати». По мнению Захаровой, подобные политические потуги текущей администрации Белого дома «обречены на бесславный конец».