Песков: между Кремлём и Белым домом фактически нет контактов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, в настоящее время связь между Кремлём и Белым домом практически отсутствует, передаёт РИА Новости.

Сейчас все контакты фактически отсутствуют, — цитирует Пескова агентство.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что президент Владимир Путин получил приглашение посетить с визитом Турцию. Даты поездки пока не определены, они будут согласовываться по дипломатическим каналам.

Песков также назвал сроки проведения традиционной прямой линии с Путиным. Он пояснил, что точной даты пока нет, но мероприятие состоится в обозримой перспективе, предположительно, после Петербургского экономического форума.