Песков: место встречи Путина и Эрдогана будет согласовано по дипканалам

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Встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, 2021

Место, а также точная дата встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будут согласованы по дипломатическим каналам, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также добавил, что российский и турецкий лидер уже подтвердили свое намерение провести двусторонние переговоры.

Место встречи и сроки проведения этой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам, — сообщил Песков.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор днем ранее, добавил он. По словам Пескова, в ходе беседы главы государств не затрагивали тему передачу командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Украине.

Ранее о предстоящей встрече с Эрдоганом рассказал сам Путин. По словам президента, он договорился с коллегой, что переговоры состоятся.

Глава государства уточнил, что планировал побеседовать с Эрдоганом еще до выборов президента в Турции. Позднее было принято решение перенести встречу, чтобы избежать спекуляций на эту тему.