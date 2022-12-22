Песков: Медведев обязательно доложит Путину о результатах поездки в Китай

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обязательно расскажет президенту Владимиру Путину о результатах недавней поездки в Китай, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Медведев и Путин общаются постоянно и регулярно, передает РИА Новости.

Я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки, но у меня нет сомнений, что при первой возможности он произойдет, — подчеркнул Песков.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции в Пекине, политики обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, включая Украину. Китайский лидер также выразил надежду, что все стороны в украинском кризисе сохранят сдержанность. Секретариат замглавы Совбеза сообщил, что Медведев передал китайскому председателю послание от президента России Владимира Путина. Сам Медведев назвал прошедшие переговоры весьма полезными.

Политолог Сергей Марков предположил, что Путин мог поставить ультиматум в послании председателю КНР Си Цзиньпину, потребовав, чтобы тот выбрал сторону в конфликте на Украине. Также, по его мнению, российский президент мог попросить Пекин о поставках оружия или технологий в обход санкций. Еще один вариант, по мнению политолога, включает финансирование Северной Кореи со стороны Китая в обмен на участие войск КНДР в конфликте на Украине.