Песков: медики делают все, что нужно, для здоровья Путина Песков: здоровье Путина после прививки от гриппа не вызывает опасений

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Владимир Путин

Врачи делают все необходимое для здоровья президента России Владимира Путина после прививки от гриппа, приводит ТАСС слова представителя Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, все нормально, принимаются необходимые меры предосторожности.

Специалисты-медики делают все, что нужно делать, для здоровья президента. Все необходимые меры предосторожности принимаются, — сказал Песков.

Ранее Путин сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, что сделал прививку от гриппа. Глава государства отметил, что чувствует себя хорошо и с утра занимается спортом в обычном режиме.

Президент также сообщил, что в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом от 30% до 35% в неделю. Попова подтвердила данную информацию, назвав общую эпидемиологическую ситуацию в стране напряженной. Кроме того, руководитель ведомства зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом на уровне 10–11% в неделю.

Биолог Алексей Аграновский ранее рассказал, что причины вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве заключаются в том, что в регионе в силу ряда причин снизился иммунитет. В предыдущие годы этим заболеваниям уделялось меньше внимания из-за пандемии коронавируса.

По словам Аграновского, рост заболеваемости не приведет к серьезным последствиям для россиян. Также эксперт уточнил, что вероятность заболеть гриппом и COVID-19 одновременно мала.