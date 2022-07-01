Стало известно, как отмена ковидных ограничений сказалась на работе Кремля Песков: масочный режим в Кремле сохраняется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле продолжают действовать меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. В том числе сохраняется масочный режим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

У нас пока сохраняется режим такой повышенной предосторожности, даже масочный режим для посетителей в зданиях администрации пока еще не отменен, он действует, — цитирует его агентство.

По словам Пескова, такая ситуация вполне объяснима, поскольку речь идет о резиденции главы государства.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор отменил все ограничения, введённые на территории России в связи с пандемией. В ведомстве отметили, что недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза, почти все подтвержденные случаи протекают либо в легкой форме, либо бессимптомно.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru напомнил, что пандемия ещё не закончилась — в мире ежедневно заражаются 700–800 тысяч человек. Он порекомендовал россиянам прививаться от коронавируса и соблюдать меры предосторожности — носить маски и избегать мест скопления людей. Эксперт предупредил, что опасность тяжело заболеть всё равно существует.