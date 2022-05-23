Песков: курс рубля постоянно обсуждают на совещаниях у Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Вопрос динамики курса рубля находится на постоянном контроле у президента России Владимира Путина, он обсуждается на профильных совещаниях, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в целом принятые кабмином и Банком России меры позволяют сохранять макростабильность финансовой системы государства, пишут «Известия».

Эта тема постоянно обсуждается на уровне главы государства на отраслевых экономических совещаниях, которые он постоянно проводит. Президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам и кабинета министров, и мегарегулятора удается поддерживать макростабильность, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Банк России опроверг появившуюся в СМИ информацию о покупке валюты у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления. Ряд изданий сообщил, что Центробанк якобы вернулся к покупке валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления в короткие сроки: спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке пока не появилось. Он, по мнению СМИ, приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров и делает это не самостоятельно, а с помощью других участников финансового рынка. В пресс-службе ЦБ сообщили, что информация не соответствует действительности, при этом не уточнив никаких деталей.

Тем временем стало известно, что Минфин и Банк России подготовили предложения о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. Решение об этом может быть принято до конца недели.