Песков рассказал о роли Кремля в созыве нового правительства ДНР Песков: Кремль участвовал в сборе нового правительства ДНР

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава ДНР Денис Пушилин советовался с российской стороной о назначениях в правительстве республики. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва с уважением отнеслась к принятым решениям, передает РИА Новости.

Естественно, они же до этого где-то работали. Контакты на этот счёт осуществлялись, обмены мнениями имели место, — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовывались ли назначения с Кремлем.

По словам пресс-секретаря президента, Россия надеется, что новые «назначенцы» внесут вклад в восстановление республики и помогут наладить мирную жизнь в Донбассе. Песков отметил, что после этого этапа ДНР сможет перейти на траекторию развития.

Накануне Пушилин отправил в отставку правительство ДНР и председателя правительства республики. Место последнего занял бывший директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минипромторга России Виталий Хоценко.