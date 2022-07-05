Песков: Кремль работает над решением вопросов с транзитом в Калининград Песков: Кремль работает над решением вопросов с транзитом в Калининград, эта тема крайне важна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Тема решения проблем с транзитом товаров в Калининград чрезвычайно важная, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль держит этот вопрос на контроле и работает над ним.

Мы работаем, тема чрезвычайно важная, и работа ведется, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что администрация президента продолжает рассматривать предложенный губернатором Калининградской области пакет ответных мер.

О том, что власти региона подготовили и передали в правительство России и администрацию президента варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита товаров через Литву, рассказал накануне губернатор субъекта Антон Алиханов. При этом в Калининграде ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов до принятия контрмер. Глава региона не стал рассказывать о сути предложений, отметив лишь, что предложены «меры различного характера».

Работа над решением всех проблем с транзитом в Калининград идет хорошо и последовательно, уже появились большие шансы на благоприятное для России разрешение этой ситуации, заявил Алиханов ранее. По его словам, калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций, любые иные заявления — ересь.