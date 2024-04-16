«Не анонсируем»: Песков о возможных отставках губернаторов Песков: Кремль не анонсирует отставки губернаторов

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки в стране, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о возможных отставках в ближайшее время.

Мы никогда не анонсируем кадровые процессы назначения или отставки. И не будем это делать сейчас, — сказал Песков.

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку на фоне гей-скандала (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Как сообщил лава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, этому предшествовал пост о «сомнительной личной жизни» Бурцева.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отстранении от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Дрегваль курировал деятельность комитета по тарифам, определяющего цены на коммунальные услуги и стоимость проезда в общественном транспорте, а также работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Одной из его главных задач являлось снижение числа аварий на теплосетях.

Также стало известно, что адмирала Александра Моисеева назначили на должность врио главнокомандующего ВМФ России. Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте перед началом церемонии вручения корабельных чаш подводникам. До него должность главкома ВМФ РФ занимал Николай Евменов.