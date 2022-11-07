Песков: контакты Путина и Токаева планируются

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым

Контакты президента РФ Владимира Путина с главой казахстанского государства Касым-Жомартом Токаевым планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что подробности Кремль сообщит позже. Такой ответ последовал на вопрос, будут ли главы государств участвовать в совместных межгосударственных мероприятиях в Оренбурге.

Контакты действительно планируются, мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка, мы своевременно сделаем объявление, — пояснил Песков.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан и Россия выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства. Он назвал Москву надежным экономическим партнером и одним из ведущих инвесторов в экономику республики, а также отметил успешную реализацию двумя странами крупных совместных проектов в различных областях. Кроме того, он подчеркнул личный вклад Путина в современный облик сотрудничества Казахстана и России.

Накануне Песков пообещал рассказать, поедет ли Путин на Бали для участия в саммите G20. По его словам, это случится на текущей неделе.