Песков: кабмин обсуждает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных

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Дмитрий Песков

Вопрос о кредитной амнистии для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, прорабатывается на правительственном уровне, заявил представителя Кремля Дмитрий Песков. Однако пока однозначной позиции у кабмина нет, передает ТАСС.

Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства <...> Пока четкая позиция не сформирована, — цитирует агентство пресс-секретаря президента

Песков пояснил, что данный вопрос относится к экономическому сектору, поэтому «очень важно там все просчитать».

Ранее в ЦБ России заявили, что обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан близкие родственники могут сами. При этом регулятор подчеркнул, что кредиторы и бюро кредитных историй не должны ухудшать кредитную историю заемщика. Кроме того, было отмечено, что родственники мобилизованного могут получить отсрочку по выплате собственного кредита, если они находятся у него на иждивении.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. По словам глава Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе, это соответствует 1% имеющихся в стране ресурсов.