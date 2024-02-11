Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина Песков: историческая часть интервью Путина найдет свою аудиторию на Западе

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», что историческая часть интервью главы российского государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет тяжело воспринята на Западе, однако и там есть специалисты, которые живо заинтересуются тезисами российского лидера. По его словам, историческое мировоззрение Путина «носит не эмоциональный характер, оно основывается на конкретных знаниях первоисточников».

Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе <...>. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране <...>. Поэтому своя аудитория у этой исторической части будет, — сказал Песков.

Песков отметил, что американцы традиционно мало знают о зарубежье, поэтому важно довести до них историческое видение президента России. Он убежден, что Карлсон, который является «зеркалом американской общественности», усердно готовился к интервью.

Американцы — очень большие интроверты, <...> и они мало знают это зарубежье. Поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина, — объяснил представитель Кремля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом назвал смехотворным интервью Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжать поддержку Украины.