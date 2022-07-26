Кремль анонсировал заявление «Газпрома» по «Северному потоку» Песков: «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

«Газпром» выступит с заявлением по поводу ситуации с «Северным потоком», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание на наличие неполадок с турбинами, ремонт которых осложняется действием антироссийских санкций, передает РИА Новости.

Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснения. Да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта ещё не пришла и не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдёт раньше, а не позже, — отметил Песков.

Он добавил, что существуют проблема и с работой другой турбины. Решение вопроса осложняется введенными против России санкциями, в связи с чем ремонтные, гарантийные и сервисные работы осуществляются с перебоями.

21 июля турбина для газопровода «Северный поток» застряла после ремонта при транзите в Германии. Причиной послужило отсутствие разрешения на транспортировку объекта со стороны России. 25 июля «Газпром» заявил, что остановит эксплуатацию другой турбины на компрессорной станции «Портовая».

На фоне новости об остановке второй турбины стоимость газа в Европе превысила $2000 впервые с начала марта.