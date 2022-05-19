Песков: Европа будет нуждаться в «Северном потоке – 2»

Фото Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Европа будет нуждаться в российском газопроводе «Северный поток — 2», несмотря на утверждения в обратном. Однако пока надежд на его запуск нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что инфраструктура трубопровода готова и какое-то время будет поддерживаться в рабочем состоянии. В дальнейшем — будет видно.

И это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы она ни говорила, — сказал пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, сейчас говорить о запуске газопровода опрометчиво и бесперспективно с учётом «недальновидной позиции» зарубежных партнёров. Он уточнил, что речь идёт прежде всего о Германии.

Ранее о будущем «Северного потока — 2» высказался вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что это вряд ли произойдёт в ближайшее время по политическим причинам. Однако у газопровода много преимуществ, он будет востребован, поскольку европейские страны не смогут одномоментно отказаться от российских энергоресурсов.