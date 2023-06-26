Песков: заявления Путина определят судьбу России

Выступление президента Владимира Путина 26 июня определит судьбу России, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России, — заявил Песков.

Ранее Песков сообщил, что Путин вечером 26 июня сделает ряд важных заявлений из Кремля. По сообщению Смирнова, видеообращение запланировано на 22:10.

Путин в обращении 24 июня заявил, что власти жестко ответят на действия тех, кто попытался организовать вооруженный мятеж в стране. Глава государства назвал это ударом в спину и сообщил, что российские войска получили необходимые приказы.

26 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина, в котором тот рассказал, что бойцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить.