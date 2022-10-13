Песков: ЕС только предстоит осознать ущерб от ЧП на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Евросоюзу еще только предстоит осознать, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя «Северных потоков», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Единственная оставшаяся «живая» нитка, по его мнению, ситуацию не спасет.

Выбытие из эксплуатации структуры «Северных потоков», за исключением одной оставшейся живой нитки второго «Северного потока», конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам еще это предстоит понять, — сказал Песков.

Также он отметил, что вопрос компенсации Западом выпадающих объемов газа лежит прежде всего в плоскости цен. По его словам, именно от них зависит будущая конкурентоспособность экономики Европы.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на форуме «Российская энергетическая неделя», что в пик зимних холодов целые города Европы могут замерзнуть из-за отсутствия отопления и энергоресурсов. Он отметил, что даже при относительно теплой зиме одна неделя сильных холодов может привести к тяжелым последствиям.