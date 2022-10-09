Песков: ЕС платит бешеные деньги США за газ в ущерб своей экономике

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США зарабатывают бешеные деньги на продаже газа странам Европы, а последние лишают свою экономику жизненно важной конкурентоспособности, пытаясь избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В эфире «России 1» он отметил, что европейцы «твердили как мантру» желание слезть с газовой иглы РФ. В выигрышном положении по этому вопросу находится Вашингтон, который «греет руки» от происходящего на газовом рынке Европы, уверен представитель Кремля.

Европейцы твердили как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, по нефти и по газу. Но если Россия была ровно столько же заинтересована в покупателях газа, как они были заинтересованы в нас, это был бы баланс. А американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности, — заявил Песков.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил США и некоторые страны Евросоюза в завышении цен на газ. Он призвал их проявить солидарность и организовать «разумное покупательское поведение».

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доля российского газа в общем объеме европейского импорта снизилась за время украинского конфликта с 41% до 7,5%. Она выступила за общие закупки газа странами ЕС в следующем сезоне во избежание роста цен на топливо из-за конкуренции. Фон дер Ляйен отметила, что необходимо найти такой стоимостной коридор, который позволит избегать резких колебаний цен на рынке.