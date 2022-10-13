Песков: Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил идею своего российского коллеги Владимира Путина о создании газового хранилища на территории Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, данный вопрос будет прорабатываться совместными усилиями, сообщает ТАСС.

Тема (создания газового хаба в Турции. — NEWS.ru) встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться, — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Путин и Эрдоган поручили проработать вопрос возможности создания хаба «детально и очень быстро», сообщает РИА новости.

Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе встречи с Эрдоганом предложил ему создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. При этом российский лидер назвал заоблачной нынешнюю стоимость голубого топлива.

13 октября Путин прилетел в Астану для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и «Россия — Центральная Азия». Также у российского лидера запланированы двусторонние и трехсторонние переговоры.