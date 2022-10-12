Песков: энергетика становится объектом преступных действий для террористов

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Энергетика становится объектом преступных действий террористов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей конкурса «Энергия пера», передает РИА Новости. В качестве примера он привел недавнее ЧП на «Северных потоках». Представитель Кремля подчеркнул, что энергетика приводит к состоянию отчаяния целые народы в случае ее отсутствия.

Энергетика — это то, что становится объектом для преступных действий террористов, как мы видели с «потоками», и энергетика — это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе и нашей страны, — сказал Песков.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Сейсмический центр Швеции также сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин позднее намекнула, что за ЧП на «Северных потоках» стоят США. Она опубликовала в Twitter пост с тремя скриншотами, которые изобличают крупнейшего бенефициара терактов.