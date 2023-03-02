В Кремле назвали дату совещания Путина с членами Совбеза Песков: Путин проведет совещание с членами Совбеза 3 марта

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 3 марта, сегодня же таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что президент оперативно получает информацию от руководителей силовых ведомств в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

Нет, таких планов (срочного совещания сегодня. — NEWS.ru) не было. У президента в графике на завтра стоит проведение Совбеза, оперативного совещания с постоянными членами [Совбеза], — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что о происходящем в Брянской области Путину докладывают, в частности, глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Также главе государства сообщает необходимую информацию губернатор области Александр Богомаз.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области. Диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.

Ряд СМИ также сообщали, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области: среди них, предположительно, есть дети и местный фельдшер. Власти Брянской области не подтвердили эту информацию.

Позднее Telegram-канал SHOT предположил, что заявления от лица жителей Брянской области о десятках диверсантов, подрывах инфраструктуры и множестве заложников мог делать Центр информационно-психологических операций ВСУ.