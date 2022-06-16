Песков: экономика России чувствует себя лучше, чем ожидалось

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России необходимо в короткие сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, однако экономика страны чувствует себя лучше, чем ожидалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN, передает РИА Новости. Он отметил, что Россия нацелена компенсировать потери импорта в западные страны путем увеличением объема поставок на восток, а также «очень серьезно» нарастить производство внутри страны и инфраструктуру.

Мы сейчас даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было предположить. Конечно, мы осознаем наши проблемы. Мы понимаем, что в очень сжатые сроки должны компенсировать довольно значительное сокращение импорта – более чем на 40-45, — заявил представитель Кремля.

Ранее гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания увеличила количество поставляемого газа в восточном направлении, в Китай за пять месяцев на 67,5%. Он подчеркнул, что спрос на природный газ в Китае в период с 2011 по 2021 год обеспечил 32% роста всего мирового спроса.

Позднее, 16 июня стало известно, что «Газпром» и нефтегазовая корпорация Китая CNPC подписали техническое соглашение о поставках российского голубого топлива в КНР по «дальневосточному» маршруту.