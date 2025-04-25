Песков двумя словами описал встречу Путина и Уиткоффа в Кремле Песков назвал визит Уиткоффа в Москву челночной дипломатией

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Стивен Уиткофф, Владимир Путин

Визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа можно назвать челночной дипломатией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, высокопоставленный гость передает президенту РФ Владимиру Путину послания от американского лидера Дональда Трампа, а улетает обратно уже с посланиями для Трампа от Путина. Фрагмент интервью с Песковым корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами. <...> Он же спецпосланник, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что такой формат общения очень удобен, поскольку в личной беседе «всегда проще изложить все нюансы». Песков уточнил, что общение с Уиткоффом всегда занимает много времени, но это хорошая возможность донести до Вашингтона позицию Москвы.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле в пятницу, 25 апреля, и продлилась около трех часов. В переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. После завершения встречи частный самолет Bombardier Global 7500, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США, вылетел из российской столицы.