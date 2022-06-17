Песков допустил возобновление переговоров с Украиной Песков: переговоры между РФ и Украиной никогда нельзя исключать

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Дмитрий Песков

Возможность возобновления переговоров России с Украиной нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что подвижек в сторону дипломатического решения конфликта между двумя сторонами по-прежнему не наблюдается, передает РИА Новости. Ранее Песков заверил, что российский глава Владимир Путин открыт к переговорам по Украине.

Переговоров [между Москвой и Киевом] никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет, — заявил Песков.

Сегодня днём пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отверг информацию ряда СМИ о том, что на вчерашней встрече Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги политическое трио убеждало главу Украины начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговоры на эту тему велись «за закрытыми дверями», утверждает немецкая газета Die Welt.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что переговоры России с Украиной возобновятся, если Киев выполнит условия Москвы. Это денацификация и демилитаризация страны, а также гарантии невступления в военно-политические блоки.