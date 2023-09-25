Песков допустил, что Путин даст интервью Карлсону

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль заранее не отказывается от организации интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, глава государства получает десятки запросов от международных СМИ с просьбой дать интервью. Рано или поздно наступит момент, когда такой разговор потребуется, отмечает он, передает РИА Новости.

Будет ли Карлсон среди тех, кто будет рассматриваться в качестве интервьюера, подождем и увидим, — рассказал пресс-секретарь президента.

Песков также подчеркнул, что Путин всегда дает развернутые ответы и поясняют позицию России в интервью западным журналистам, при этом говорит с ними предельно откровенно. Сложности в организации интервью заключаются в том, что сейчас немногие журналисты готовы трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, уверен Песков. Он связывает это с «русоненависнической пропагандой».

Журналист Такер Карлсон ранее заявил, что администрация США сорвала его планы взять интервью у Владимира Путина. При этом подробностей этой истории он не привел. Карлсон подчеркнул, что в Вашингтоне десятки лет предпринимают попытки контролировать информацию в СМИ. В качестве примера он приводит освещение украинского конфликта на американских телеканалах.