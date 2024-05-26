Песков допустил увеличение поставок газа в некоторые страны СНГ Песков: РФ готова расширить сотрудничество по газу с Казахстаном и Узбекистаном

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Россия готова к развитию сотрудничества по вопросу увеличения поставок газа с Казахстаном и Узбекистаном, заявил Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для этого у стран есть необходимые возможности.

Это сотрудничество по линии трех стран — Узбекистана, Казахстана, России, поэтому здесь возможности очень широкие. Россия открыта к этому, это взаимовыгодное сотрудничество, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что транзит топлива, подаваемого «Газпромом» через Украину для стран Европы, составил 40,5 млн кубометров. Поставки осуществляются через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку топлива через «Сохрановку» была отклонена со стороны Украины.

Кроме того, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заверил, что жители Приднестровья не останутся без российского природного газа, несмотря на планы киевских властей отказаться от транзита ресурса. Доставку топлива можно будет реализовать другими путями, обратил внимание он.

В начале марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что власти страны готовы продолжить транзит российского газа по своей территории, если будет запрос европейских государств. При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой об этом и предложил европейским партнерам самим выступить транзитером своего топлива, констатировал он.