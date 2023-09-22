Песков допустил оспаривание налога на прибыль от замороженных активов РФ

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Дмитрий Песков

Россия может прибегнуть к судебным инстанциям для оспаривания налога на прибыль от замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Владельцы активов могут направить иски в суд, по его словам, которые приводит РИА Новости.

Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет, а в случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия или желания оспорить, то, конечно же, будем прибегать к судебным инстанциям, — сказал Песков.

21 сентября глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон поддерживает предложение ЕС о налогообложении прибыли от замороженных российских активов. Соединенные Штаты ведут обсуждения с Евросоюзом по этому вопросу, сообщила глава федерального казначейства. Ранее в Брюсселе предложили ввести налог на прибыль от использования замороженных в ЕС активов Центробанка России для финансирования восстановления Украины.

Как ожидается, с 15 декабря 2023 года заработает механизм обмена заблокированными активами между иностранцами и россиянами. Новая схема предусмотрена указом президента РФ Владимира Путина, который определяет новый выплат по евробондам.