В Кремле объяснили, почему РФ предпочла СВО дипломатии Песков: Россия ведет СВО, потому что Запад не учитывает ее интересы

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Дмитрий Песков

Для России предпочтительно решать задачи мирными и дипломатическими средствами, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, специальная военная операция ведется потому, что коллективный Запад не желает учитывать российские интересы безопасности.

Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами. Но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности, мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей, — сказал Песков.

Комментируя прошедшую 14 января встречу в Давосе по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, представитель Кремля предложил вспомнить, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. По словам Пескова, это указывает на абсурдность всей ситуации.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва не видит какого-либо прогресса в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине. При этом в Кремле посчитали странной ситуацию, при которой Киев обсуждает «мирную формулу» по урегулированию на Украине с другими странами, но продолжает отказываться от диалога с Москвой.