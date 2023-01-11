Песков: деньги Запада на Украине «оприходуются не только по назначению»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства Запада, направляемые на Украину в качестве помощи, «явно оприходуются не только по назначению», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в западных странах есть люди, которые интересуются эффективностью расходования денег.

Мы констатируем более-менее трезвые голоса, которые пока робко интересуются эффективностью расходования этих баснословных сумм на Украине. Вы знаете, что Украина страдает от этого недуга, я имею в виду, коррупция. Конечно, поток таких денег явно оприходуется не только по назначению, — сказал Песков.

Так пресс-секретарь прокомментировал данные, что объем военной помощи Киеву с начала специальной военной операции почти сравнялся с оборонным бюджетом России.

На вопрос журналистов, можно ли считать эти сведения «свидетельством того, что идет международная война против России», Песков ответил согласием.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что зарубежные страны и международные организации с момента начала Россией спецоперации на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более $150,8 млрд. При этом объем военной помощи Украине ($48,5 млрд) составил 94,9% от оборонных расходов России за 2022 год ($51,1 млрд).