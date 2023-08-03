Песков дал совет чиновникам, как разговаривать с людьми Песков посоветовал чиновникам перейти с птичьего языка на русский

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал чиновникам перейти с птичьего языка на русский. По его словам, которые приводит «Мастерская новых медиа», ему не нравятся канцеляризмы, поэтому нужно разговаривать так, чтобы речь было несложно пересказать.

Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке. И когда чиновник выступает, например, по телевизору и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю. Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать, — сказал Песков.

Зимой в РАНХиГС разработали пособие, в котором отмечалось, что государственные служащие должны проявлять эмпатию и быть этичными в ответах на запросы населения в государственные органы.

В методичке пояснялось, что обилие клише и канцеляризмов в ответах чиновников приводит к тому, что информация в результате воспринимается «как пустой звук». Кроме того, отмечалось, что шаблонные ответы затрудняют понимание и не располагают к общению, отвращают от диалога и создают впечатление низкоквалифицированного персонала.