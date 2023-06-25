Песков: бойцы из ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракты с Минобороны РФ

Фото: Анатолий Карбинов / NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер», которые одумались и вернулись в место расположения, смогут подписать контракты с Минобороны, передает РИА Новости. Представитель Кремля не стал при этом уточнять судьбу остальных бойцов ЧВК, которые отказались возвращаться в места дислокации.

Часть из них подпишет контракты с Минобороны, это касается той части, которая не принимала участия в этом походе, — сказал Песков.

Он уточнил, что среди бойцов были те, кто «одумались и вернулись» в место дислокации.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.

Известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» на автомобилях и военной технике начали покидать территорию у штаба Южного военного округа. Место уже покинули четыре пикапа ЧВК, но танки и тяжелая техника пока остаются на месте. Жители засняли на телефоны военную технику, которая начала покидать город.