Песков: Байден никогда не имел такой поддержки, как Путин

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Дмитрий Песков

Президент США Джо Байден никогда не набирал такой поддержки, как глава российского государства Владимир Путин, главу Белого дома ждут сложные выборы и ему важно необходимо сосредоточиться на них, так пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Байдена в отношении Путина, когда первый назвал своего российского коллегу диктатором. Представитель Кремля подчеркнул, что в США в настоящее время активно расчищают «электоральную площадку» от неугодных конкурентов, передает РИА Новости.

За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки как президент Путин. Вот, наверное, к чему ему надо стремиться, тем более его впереди ожидают весьма и весьма непростые выборы. Мы понимаем, что США сейчас активно расчищает от неугодных конкурентов электоральную площадку. У нас свои заботы, коими мы будем заниматься, — сказал он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от рукопожатия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам сенатора Сергея Цекова, этот жест не стоит воспринимать как оскорбление. Политик уверен, что Шольц не подал руки Лаврову, так как понимает свою вину перед Россией. РФ, напомнил он, не просто объединила Германию и помогала ей долгие годы, а буквально спасла страну. Теперь же Берлин проявляется подлость по отношению к бывшему союзнику.