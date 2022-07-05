Песков анонсировал встречу Путина с руководством Госдумы и главами партий

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен встретиться с руководством Государственной думы, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в мероприятии примут участие и лидеры фракций, передает РИА Новости.

В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Агентство отмечает, что на 6 июля назначено последнее пленарное заседание весенней сессии.

Для лидера ЛДПР Леонида Слуцкого встреча подобного плана станет первой с того момента, как он был назначен на пост руководителя фракции в Госдуме. Ранее политик сообщал, что хочет обсудить с президентом тему сохранения русского языка.

Ранее днем депутатам Леониду Слуцкому и Леониду Калашникову присвоили ранги чрезвычайных и полномочных послов, соответствующий указ подписал президент России. Отметим, что это высший дипломатический ранг.