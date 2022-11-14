Песков анонсировал встречу Путина с мобилизованными Песков: дату встречи Путина с мобилизованными огласят позднее

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высказал намерение провести встречу с мобилизованными гражданами России, передает РИА Новости. Когда и где состоится встреча, представитель Кремля не пояснил, об этом сообщат дополнительно, отметил он.

Президент высказал свое намерение встретиться с мобилизованными, когда оно будет реализовано, сообщим дополнительно, — сказал Песков.

В октябре Путин посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области вместе с министром обороны страны Сергеем Шойгу, чтобы пообщаться с мобилизованными. Президент проверил ход боевого слаживания подразделений и готовность личного состава к выполнению задач в районах СВО, а также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

На стрельбище глава государства сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова. Песков назвал это нормальной практикой.

Минобороны России ранее сообщило, что киевские власти намеренно распространяют через подконтрольные СМИ фейки о скором возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. Это не соответствует действительности, указали в ведомстве.