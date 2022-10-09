Песков анонсировал совещание Путина с членам Совета безопасности Песков: Путин проведет совещание с членами Совбеза 10 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 10 октября проведет встречу с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. О теме совещания представитель Кремля не рассказал.

На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что разногласия касательно военной операции России на Украине, возникающие в окружении Путина, являются частью рабочего процесса. Он тогда подчеркнул, что споры и обсуждение различных вопросов, касающихся экономики, образования, военной операции на Украине и другие, не являются признаком раскола во властных структурах государства.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев до этого заявил, что взывать к благоразумию страны Запада, которые готовы пойти в «экономическом сражении» против России до конца, не имеет смысла, поэтому их необходимо заставить просить о пощаде с последующей капитуляцией. По его мнению, «осколки от санкционного оружия» попадают по всем странам мира, замедляя их экономический рост и приближая рецессию.