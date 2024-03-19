Песков анонсировал скорую встречу Путина с российскими спецслужбами Песков: Путин посетит заседание коллегии ФСБ днем 19 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин посетит заседание коллегии ФСБ днем 19 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ожидается выступление президента в открытом режиме.

Сегодня в середине дня Путин посетит заседание коллегии Федеральной службы безопасности России, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что президент России примет в Кремле руководителей фракций Государственной думы. Встреча пройдет во второй половине дня. Во время беседы будут обсуждаться президентские выборы и планы развития на предстоящий период, добавил Песков.

Накануне Путин встретился с кандидатами, баллотировавшимися на выборах главы государства: Владиславом Даванковым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ). Глава государства сам предложил соперникам провести беседу. Путин отметил, что вне зависимости от разности взглядов все они преследуют общие цели — развитие России.

Во время встречи Путин отметил, что ждет серьезных обсуждений в парламенте по изменениям в налоговой системе. Он подчеркнул, что решения по этому вопросу должны быть выверенными и аккуратными.