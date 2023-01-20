Песков анонсировал оперативное заседание Совбеза с Путиным

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 20 января проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Тема встречи будет объявлена позже.

Мы сообщим вам о теме оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, которое президент имеет в виду провести где-то в начале второй половины дня, — сказал представитель Кремля.

При этом Песков затруднился назвать даты послания Путина Федеральному собрания и «Прямой линии» с главой государства. Он заявил, что сроки этих мероприятий будут объявлены позднее.

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России — так считают 78% опрошенных. При этом только 11% респондентов ответили, что глава государства «скорее плохо» справляется со своими обязанностями, а затруднились с ответом 12% из них.