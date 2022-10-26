Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза Песков: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ 26 октября

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 26 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в этот же день Путин также выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает РИА Новости.

Президент в начале второй или во второй половине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, нашего Совбеза, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что до этого у президента возможны еще встречи, о которых Кремль проинформирует дополнительно.

Накануне Путин принял участие в заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, в ходе которого премьер-министр страны Михаил Мишустин объявил, что все средства для выплат мобилизованным от 195 тысяч рублей в месяц доведены до Минобороны, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что социальная поддержка семей мобилизованных россиян будет вестись всеми регионами системным образом.

Сам же Путин потребовал от властей более высоких темпов работы и максимально реалистичной оценки ситуации. Он уточнил, что требование относится почти ко всем направлениям работы, а не только к военной операции на Украине.