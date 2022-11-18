Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза Песков: Путин 18 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 18 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. О теме совещания будет известно позже, указал он. Песков добавил, что Путин также собирается принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Ереване.

Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме мы вас сориентируем, — заверил Песков.

Ранее Путин на заседании оргкомитета «Победа» назвал основы национальной идентичности России. По его словам, их составляют преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры.

Российский лидер также заявил о попытках ряда стран раскачать суверенитет России. Он пояснил, что Москве удалось вовремя пресечь подобные попытки. По мнению главы государства, раскачивание суверенитета стран и народов начинается с исторических мифов, такое произошло с Украиной.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее высказался о происшествии в Польше, где от обломков украинской ракеты погибли два человека. Он предложил представить реакцию США в случае, если бы ракеты угодили в здание Капитолия.