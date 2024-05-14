Песков анонсировал назначение врио губернаторов в регионах Песков: назначения врио губернаторов произойдет в ближайшее время

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что скоро будут назначены новые временные главы регионов, поскольку некоторые текущие руководители переходят на федеральные должности, пишет ТАСС. По его словам, президент продолжает заниматься вопросами регионального управления.

В самое ближайшее время можно ожидать назначения и. о. глав регионов, руководители которых перешли на работу в федеральное правительство, — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь подтвердил, что не будет соблюдаться «партийный принцип» при выборе кандидатов. Он подчеркнул, что главные критерии — это профессионализм, опыт работы и связь с конкретным регионом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева своими помощниками. Кроме того, глава государства переназначил Антона Вайно руководителем администрации президента. Максим Орешкин назначен замглавы администрации президента — ранее он занимал пост помощника главы государства.

Также стало известно, что временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал первый заместитель главы региона Дмитрий Миляев. Он занял эту должность после назначения Алексея Дюмина помощником президента России.