Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума будет большим, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что сейчас идет подготовка к мероприятию, передает РИА Новости.

Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что президент также встретится с главами стран-участниц форума. В частности, беседа предстоит с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Песков не уточнил, с какими главами государств и правительств еще намерен встретиться российский лидер.

Как сообщалось, 17 июня Путин будет говорить о влиянии антироссийских санкций на обстановку в мире, а также расскажет об экономическом развитии страны. Кроме того, у главы государства запланирована встреча с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами, которые освещают ситуацию на Украине.